CZN Burak'ın Sıfıra Vurduğu Saçları Herkesi Şaşırttı! Yoksa CZN Burak Hasta Mı?
Babasıyla yaşadığı problemlerle sık sık gündeme gelen CZN Burak, bu sefer de saçlarını sıfıra vurmasıyla gündeme geldi. Annesiyle beraber Umre' ye gittikten sonra saçlarını sıfıra vuran ve verdiği kilolarla dikkat çeken CZN Burak'ın hasta olup olmadığı merak ediliyor.
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Yaptığı paylaşımlarla da yoğun bir tempo içerisinde olduğunu gösteren CZN Burak verdiği kilolarla epey dikkat çekti. En son annesiyle beraber Umre 'ye giden CZN Burak'ın sıfıra vurulmuş saçları ise merak konusu haline geldi.
Yeni bir restoran açtıktan sonra annesiyle beraber Umre 'ye giden CZN Burak saçlarını sıfıra vurarak yeni bir imaj edindi.
Sevenleri tarafından sosyal medyada da destek gören CZN Burak Instagram hesabından yayınladığı paylaşımıyla hayranlarını ikiye böldü.
Kimi fenomenin bu halini beğenirken kimi de "Yakışmamış", "Zaten zayıfsın iyice hasta gibisin" yorumlarında bulundu.