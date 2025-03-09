Deha 23. bölüm canlı ve reklamsız izle: Deha 23. bölümde neler olacak?

Baba-oğul arasındaki gerilim giderek tırmanıyor! Karahan’ı da bu savaşın içine çeken İskender ve Devran, birbirlerine karşı kozlarını oynamaya devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Deha 23. bölüm canlı ve reklamsız izle: Deha 23. bölümde neler olacak?
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Karşılıklı kozlarını paylaşmaya başlayan baba oğul, aralarındaki savaşa Karahan’ı dahil ederler. Karahan ise İskender’in ona olan borcundan çok İmre ile ilgilenmektedir. Ama İskender’i de kendine mahkum etmiştir. İskender, Devran’a yakın olmaya çalışırken Devran son kez Karahan için İskender’le bir araya gelmek zorunda kalır. Fakat bu birlikteliğin sonunda İskender her zamanki gibi acımasız bir oyunla Devran’ı Karahan’ın önüne atmaya çalışır. Devran bu işten sıyrılmaya çalışırken İskender’e de sürpriz olan bir ismi harcar.

İşte, Deha son bölüm izleme bilgileri...

DEHA CANLI İZLE:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/deha/2975

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