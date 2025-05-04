Deha 29.bölüm canlı ve reklamsız izle: Deha son bölüm izle

Cesur’un İhsan’la yaptığı anlaşma İskender’i de etkileyince İskender işleri lehine çevirmek için beklenmedik bir anlaşma yapar. Karahan bir yandan yaptığının sonucu olarak İhsan’dan saklanırken Devran’ın karşısına çıkar. Devran ise Gülce’ye verdiği söz yüzünden elini kirletmeden Karahan’dan kurtulmak zorundadır.

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