Deha 29.bölüm canlı ve reklamsız izle: Deha son bölüm izle
Cesur’un Ceylan için kendini feda etmesi Devran’ın ona borçlandığını hissetmesine neden olur. Cesur’u iyileştirmek için aile evine getirir. Aynı anda İmre’nin de eve gelmesi evdeki dengeyi değiştirecekken Devran İmre konusunda son noktayı koyar.
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Cesur’un İhsan’la yaptığı anlaşma İskender’i de etkileyince İskender işleri lehine çevirmek için beklenmedik bir anlaşma yapar. Karahan bir yandan yaptığının sonucu olarak İhsan’dan saklanırken Devran’ın karşısına çıkar. Devran ise Gülce’ye verdiği söz yüzünden elini kirletmeden Karahan’dan kurtulmak zorundadır.
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