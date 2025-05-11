Deha 30.bölüm canlı ve reklamsız izle: Deha son bölüm izle

İhsan, İskender’e Devran’ın yanında ona ihanet eden birinin olduğunu söylerken, İmre ise Karga’ya açıkça onu istemediğini dile getiriyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Deha 30.bölüm canlı ve reklamsız izle: Deha son bölüm izle
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Bu gerilimle Karga ve Devran, İmre için karşı karşıya geliyor. Kuduz’un İskender’e silah çektiği anlarda ise İskender’in sorduğu “Ben mi, mahallen mi?” sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

Tanıtımın finalinde Devran’ın başına dayanan silah, yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı iyice artırıyor.

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