Deha 30.bölüm canlı ve reklamsız izle: Deha son bölüm izle

Bu gerilimle Karga ve Devran, İmre için karşı karşıya geliyor. Kuduz’un İskender’e silah çektiği anlarda ise İskender’in sorduğu “Ben mi, mahallen mi?” sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

Tanıtımın finalinde Devran’ın başına dayanan silah, yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı iyice artırıyor.

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