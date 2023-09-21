Demet Şener ve İbrahim Kutluay davası sonuçlandı! İbrahim Kutluay 50 bin 342 lira ödeyecek...

Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 14 yıl süren evliliğini 2019 yılında karşılıklı anlaşma ile sonlandırmıştı. Boşanma protokolüne göre Kutluay, çocuklarının sağlık giderlerini karşılaması gerekiyordu. Ancak iddiaya oğlu Ömer’in 50 bin 342 lira 59 kuruşluk diş teli ücretini ödemedi.

Bunun üzerine Demet Şener de İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvurarak eski eşi hakkında icra takibi başlattı.

İbrahim Kutluay’ın itirazı üzerine icra takibi durunca Demet Şener bu defa avukatı Esra Ceren Üçerler aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘itirazın iptali’ istemli dava açtı. Eski basketbolcunun avukatı Salim Baki ise iddiaları yine reddetti.

MADDİ DURUMU BU ÜCRETİ KARŞILIYOR

İbrahim Kutluay'ın avukatı, müvekkilinin bu zamana kadar boşanma protokolüne aykırı davranmadığını cevap dilekçesinde anlattı:

“Demet Şener’in maddi durumu bu ödemeyi gerçekleştirebilmek için yeterlidir. Zaten tedavi masrafı ödenmiştir. Dolayısıyla herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayıp, müvekkilimin kötü niyetli olduğu iddiasının kabulü mümkün değildir.”

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın katılmadı. Onların yerine her iki tarafı da avukatları temsil etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Demet Şener’in açtığı davayı kabul ederek, İbrahim Kutluay’ın icra müdürlüğündeki 50 bin 342 lira 59 kuruşluk borca yaptığı itirazın iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca İbrahim Kutluay’ın eski eşi Demet Şener’e icra inkar tazminatı ödemesine hükmetti.