Demir güçleniyor! Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova 54. bölümde neler yaşandı?

Bir Zamanlar Çukurova 54. bölümünde; Hünkar‘ın sırrı ortaya çıkmasın diye yardım istemeye geldiği Fekeli, gözyaşları ile dinlediği gerçeklerin hemen ardından yere yığılır! Hünkar konağa dönerken eve gelen Behice, Fekeli’yi hastaneye yetiştirmeye çalışır. Yılmaz, babasının yere yığılmadan önce Hünkar ile buluştuğunu öğrenince bir kez daha konağın kapısına dayanır! Fekeli’nin fenalaştığından haberi olmayan Hünkar, Yılmaz’ın Adnan ile ilgili gerçeği öğrendiğini zannederek çok korkar. Demir, Züleyha, tüm çalışanlar ve Müjgan da Yılmaz’ın bağırmasıyla bahçeye toplanır. Yılmaz, Hünkar’dan hesap sormaya gelmiştir, ancak Müjgan’ın Demir’e yaptığı ziyareti öğrenir. Annesinin yasını tutmaya devam etse de Üzüm, Saniye ve Gaffur’un evine neşe getirmiştir. Rüyalarında annesini gören küçük kız, Saniye’ye “Saniye Anne” demeye başlar. Haminne‘nin yanından bir dakika bile ayrılmayan Fadik hayatının en zor günlerini yaşamaktadır. Tüm bunların üzerine Haminne bir gece herkes uyurken gezmeye çıkınca, ortalık yine karışacaktır. Demir’in ofisine yaptığı ziyaret ortaya çıkınca Yılmaz ile arası iyice açılan Müjgan yine de şüphelerine son veremez. Adeta dedektif gibi Züleyha ve Yılmaz’ı takibe alan Müjgan, en sonunda bir delil bulur. Demir Yaman daha önce kendisine inanmamış olsa da, bir kez daha karşısına çıkmakta da bir beis görmez!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 55. BÖLÜM FRAGMANI



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