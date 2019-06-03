Türkiye'deki medyanın büyük bölümünü kontrolü altında tutan Demirören Grubu'ndan bugün üst düzey bir ayrılık haberi geldi.

Demirören Grubu'nda görev değişikliklerine bir yenisi daha eklendi.



Medyaradar'da yer alan bilgilere göre; Demirören Medya Grubu bünyesindeki tüm markaların İdari İşler Direktörü olan Ercüment Çakır, görevden alındı.



1994 yılından beri basın sektöründe bulunan tecrübeli isim, geçtiğimiz yıl haziran ayında yeni görevine atanmıştı.



Çakır daha önce ise Milliyet ve Vatan gazetelerinin İdari İşler Direktörü olarak görev yapıyordu.



