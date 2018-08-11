atv'nin ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılık haberleri arka arkaya geldi. Dizide 'Meryem Çakırbeyli' karakterine hayat veren Deniz Çakır'ın ayrılığının ardından Olgun Şimşek'le de yollar ayrıldı

atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan arka arkaya ayrılık haberleri geliyor.



Dizide 'Meryem Çakırbeyli' karakterine hayat veren Deniz Çakır'ın dizisiden ayrıldığı haberini Bahadır Özdener kişisel Instagram hesabından doğrularken, bir bomba ayrılık haberi daha verdi.



Olgun Şimşek de diziden ayrıldı

Deniz Çakır'ın ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geçen sezon dahil olan ve çok sevilen 'Kimsesiz Yaşar' karakterini canlandıran Olgun Şimşek'le yollar ayrıldı.

Deniz Çakır ve Olgun Şimşek'in ayrılık haberlerini kişisel Instagram hesabından duyuran Bahadır Özdener, şu ifadeleri kullandı:



"Ayrılık vakti

Deniz ile vedalaştık. Olgunla da. Çok kıymetli oyuncularla çalıştık bugüne kadar. Yaptığımız işin zor yönlerinden biri bu ayrılıklardır.

Yeni öykülere yelken açmak zamanı şimdi.

Eminim Deniz ve Olgun yeni maceralarında çok başarılı olacaktır. Yeniden bilikte olmak da kısmet işi... Umarım yollarımız yeniden kesişir..."



