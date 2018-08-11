banner988
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
Öncü Gençlik Yaz Akademisi sonlandı
Öncü Gençlik Yaz Akademisi sonlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da
Japonya'da düşen helikopterde 9 kişi öldü
Japonya'da düşen helikopterde 9 kişi öldü

Deniz Çakır ve Olgun Şimşek 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı

atv'nin ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılık haberleri arka arkaya geldi. Dizide 'Meryem Çakırbeyli' karakterine hayat veren Deniz Çakır'ın ayrılığının ardından Olgun Şimşek'le de yollar ayrıldı

Deniz Çakır ve Olgun Şimşek 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı

atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan arka arkaya ayrılık haberleri geliyor.

Dizide 'Meryem Çakırbeyli' karakterine hayat veren Deniz Çakır'ın dizisiden ayrıldığı haberini Bahadır Özdener kişisel Instagram hesabından doğrularken, bir bomba ayrılık haberi daha verdi.

Olgun Şimşek de diziden ayrıldı
Deniz Çakır'ın ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geçen sezon dahil olan ve çok sevilen 'Kimsesiz Yaşar' karakterini canlandıran Olgun Şimşek'le yollar ayrıldı.
Deniz Çakır ve Olgun Şimşek'in ayrılık haberlerini kişisel Instagram hesabından duyuran Bahadır Özdener, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrılık vakti
Deniz ile vedalaştık. Olgunla da. Çok kıymetli oyuncularla çalıştık bugüne kadar. Yaptığımız işin zor yönlerinden biri bu ayrılıklardır.
Yeni öykülere yelken açmak zamanı şimdi.
Eminim Deniz ve Olgun yeni maceralarında çok başarılı olacaktır. Yeniden bilikte olmak da kısmet işi... Umarım yollarımız yeniden kesişir..."

Etiketler; #Deniz Çakır #olgun şimşek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.