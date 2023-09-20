Depremzedelere kapılarını açan İbrahim Çelikkol bir kez daha duygulandırdı!

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında tüm Türkiye acıyı yüreklerinde hissetmişti. Depremin ilk gününden beri deprem bölgesinde çalışan oyuncu İbrahim Çelikkol, gece gündüz demeden depremzedelerin yanında oldu.