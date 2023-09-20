Depremzedelere kapılarını açan İbrahim Çelikkol bir kez daha duygulandırdı!
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un 6 Şubat depreminde, 8 günlük olan Asya bebek ve ailesini İstanbul’daki evinde yaklaşık 3 ay misafir ettiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu 6.5 ay sonra depremzede bebekle bir araya geldi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında tüm Türkiye acıyı yüreklerinde hissetmişti. Depremin ilk gününden beri deprem bölgesinde çalışan oyuncu İbrahim Çelikkol, gece gündüz demeden depremzedelerin yanında oldu.
1 YIL ÇADIRDA KALMIŞ
İbrahim Çelikkol, 1999 yılında Gölcük depremine İzmit'te yakalanmış ve 1 yıla yakın çadırda kaldığını söylemişti.
ZİYARETE GİTTİ
Ünlü oyuncu Çelikkol'un yardıma gittiği deprem bölgesinde yardım, eli uzattığı aileler arasında 8 günlük Asya bebek ve ailesi de vardı. Geçtiğimiz günlerde Adana’ya giden Çelikkol, şimdi 8 aylık olan Asya bebeği ziyarete gidince gerçek ortaya çıktı.
"ASYA 8 GÜNLÜKTÜ BİZİ AĞIRLADI"
Bebeğin annesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki sözleri dikkat çekti: