Depremzedelere yardım için: "Türkiye Tek Yürek"

CANLI YAYIN, AYNI ANDA EKRANLARDA OLACAK

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere yıkıcı depremden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'teki afetzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.

Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.