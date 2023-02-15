Depremzedelere yardım için: "Türkiye Tek Yürek"
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin 8 ulusal televizyon kanalı, 15 Şubat Çarşamba saat 20.00'da depremzedelere yardım için ortak yayına geçecek.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in bugün yapacakları ortak yayında "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası düzenlenecek.
CANLI YAYIN, AYNI ANDA EKRANLARDA OLACAK
Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere yıkıcı depremden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'teki afetzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.
Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.
Bu akşam saat 20.00'de başlayacak yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Türk Kızılaya bağışlanacak.