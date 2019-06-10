Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında ortak yayın yapılması fikrini ilk ortaya atan ve moderatör olmak isteyen gazeteci Didem Arslan Yılmaz, 'Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu' dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında 16 Haziran’da yapılacağı kesinleşen ortak yayınla ilgili bir açıklama da gazeteci Didem Arslan Yılmaz'dan geldi. Ortak yayının çağrısını yapan ve moderatör olmak isteyen Yılmaz, konuya ilişkin Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:



“Mesleğimin gereği 17 yıl sonra iki adayı Sayın @BY ve Sayın @ekrem_imamoglu’nu @HaberturkTV ‘de Türkiye’nin Nabzı’na davet edip, canlı yayında birlikte özgürce tartışmaları yönünde bir çağrım olmuştu. Böyle bir yayını baska bir kanal ve tanımadığım bir rejide yapmak istemezdim.

Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu. Meslekteki ve bu süreçteki tanıklıklarımı çoook ilginç ayrıntıları yazmakta olduğum kitabımda okuyacaksınız...

Bu yayını değerli meslektaşım @KucukkayaIsmail’nın en iyi şekilde yöneteceğine inanıyorum, kendisine başarılar diliyorum. Başından beri söylüyorum, önemli olan demokrasimize büyük katkısı olacak bu yayının yapılacak olması.

​Moderatör kim olacak diye günlerdir süren gereksiz tartışma ortamında, başta sevgili @YZGLLDGN , @siring ve @mak_cen başta olmak üzere kadın meslektaşlarıma gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyorum.”