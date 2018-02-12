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Didim'de Ulusal Kanal etkinliği

Ulusal Kanal Didim'de, Ortadoğu ve Türkiye konferansı düzenledi. Vatan Partisi ve CHP'den isimlerin bir araya geldiği konferansta Ortadoğu uzmanı Profesör Doktor Mehmet Yuva da konuşmacıydı.

Didim'de Ulusal Kanal etkinliği

Didim Ticaret Odası'ndaki Ortadoğu ve Türkiye Konferansının açılış konuşmasını Vatan Partisi Didim İlçe Başkanı olan Ulusal Kanal Didim Temsilcisi Bülent Boyer yaptı.

Konferansa CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Kadın Kolları Başkanı Figen Çakmakgil, Didim Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç ve Didim Cemevi Derneği Başkanı Hüseyin İlhan da katıldı.

Ulusal Kanal Genel Müdür Yardımcısı Erdem Özdemir, dünyada 18 yıldır yalnızca halkın desteği ve bağışlarla ayakta kalan tek kanalın Ulusal Kanal olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Mehmet Yuva da, Suriye'de gelinen son durumun tarihsel geçmişini slaytlar eşliğinde geniş bir sunumunu yaptı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #Didim
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