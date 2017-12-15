TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul', setinde çıkan yangın nedeniyle geçtiğimiz akşam yayınlanmazken, bu sıkıntılı gelişmenin en az 1 milyon liralık reklam kaybına sebep olduğu belirtildi.

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Posta gazetesinden Mesut Yar'ın, "Diriliş Ertuğrul Neden Yayınlanmadı?" başlıklı yazısı şöyle:



"Merak edenler için bilgi notunu düşelim; 'Diriliş Ertuğrul'un (



Bu da gösterdi ki aksiyonu bol olan dönem dizisi için yeterli stok bulunmuyor. 'Diriliş Ertuğrul'un çekimlerinin bir hayli çetin şartlarda gerçekleştiğini biliyoruz. Hele ki kış aylarında şartlar iki kez çetinleşiyor. Üstüne bir de yangın meselesi yaşanmış oldu.



Peki, bu sıkıntılı gelişmenin yapımcının ciddi kaybı dışındaki maliyetini biliyor musunuz? En az 1 milyon liralık reklam kaybı. Hem de reklam gelirlerinin en düşük olduğu aylardan birinde.



Ekibe ve yayıncı kanala geçmiş olsun diyorum; her anlamda!"



ulusal.com.tr "Merak edenler için bilgi notunu düşelim; 'Diriliş Ertuğrul'un ( TRT 1 ) setinde çıkan yangın dolayısıyla (şükür can kaybı yok) dizi geçtiğimiz akşam yayınlanmadı.Bu da gösterdi ki aksiyonu bol olan dönem dizisi için yeterli stok bulunmuyor. 'Diriliş Ertuğrul'un çekimlerinin bir hayli çetin şartlarda gerçekleştiğini biliyoruz. Hele ki kış aylarında şartlar iki kez çetinleşiyor. Üstüne bir de yangın meselesi yaşanmış oldu.Peki, bu sıkıntılı gelişmenin yapımcının ciddi kaybı dışındaki maliyetini biliyor musunuz? En az 1 milyon liralık reklam kaybı. Hem de reklam gelirlerinin en düşük olduğu aylardan birinde.Ekibe ve yayıncı kanala geçmiş olsun diyorum; her anlamda!"