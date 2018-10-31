TRT'de izleyiciyle buluşan Diriliş Ertuğrul dizisinin 5. sezon tarihi belli oldu

TRT'de izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul dizisinin 5. sezon başlama tarihi belli oldu. Metin Günay'ın yönetmenliğini yaptığı dizi 7 Kasım Çarşamba günü yeni sezona başlayacak.



Engin Altan Düzyatan'ın Ertuğrul rolüne hayat verdiği dizinin yeni sezondaki sürpriz oyuncuları arasında Hande Soral ile Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinden transfer olan İlker Aksum da var.



Diriliş Ertuğrul'un 5. sezon 1. bölüm fragmanı dizinin YouTube kanalında yayınlandı.



Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.





