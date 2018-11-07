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Diriliş Osman'da Osman karakterini kim oynayacak? Diriliş Ertuğrul'da yeni konsept nedir?

Diriliş Ertuğrul dizisinde gelecek sezonda uygulanacak yeni konsept nedir? Diriliş Osman'da Osman karakterini kim oynayacak? Diriliş Ertuğrul'da yeni konsept nedir?

Diriliş Osman'da Osman karakterini kim oynayacak? Diriliş Ertuğrul'da yeni konsept nedir?

Büyük bir heyecanla 7 Kasım'da başlayacak olan Diriliş Ertuğrul beklenirken dizi yeni sezonda yeni konseptle seyirci karşısına çıkacak.

Yeni konsept ve yeni oyuncusu kim?

Yapımcısı Mehmet Bozdağ, geçen hafta sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamada, dizinin gelecek sezondaki konseptine yönelik açıklama yapmıştı.

Dizinin "Diriliş Osman" konseptiyle devam edeceğini duyuran Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul dizisi 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle 'Diriliş Osman' konseptiyle buluşacak." ifadesine yer vermişti.

Paylaşımına oyuncu Burak Özçivit ile fotoğrafını ekleyen Mehmet Bozdağ, "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." demişti.

Yeni sezon heyecanla bekleniyor.

Etiketler; #Diriliş Ertuğrul #diriliş osman
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