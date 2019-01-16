Özel kanalların yeni yılla birlikte reklam anlaşmalarını yenilemeleri nedeniyle yerli diziler, ocak ayı başında yayına üç hafta ara verdi.
TRT dışında tüm kanallar yılbaşından itibaren dizi yayınlarına üç hafta süreyle ara vermişti. Çekimleri başlayan diziler ekrana dönmeye hazırlanıyor.
Çukur, Kadın, Çarpışma, Yasak Elma, Söz, Bizim Hikaye, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Sen Anlat Karadeniz gibi diziler sezon finali gibi bölümlerle yeni yıl tatiline girmişti.
21 Ocak'tan itibaren ekrana dönmeye başlayan dizilerin yayın tarihleri şöyle:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz:22 Ocak
Bir Zamanlar Çukurova: 24 Ocak
Yasak Elma: 21 Ocak
Çukur: 21 Ocak
Gülperi: 25 Ocak
Avlu: 24 Ocak
Sen Anlat Karadeniz: 23 Ocak
Kadın: 22 Ocak
Bizim Hikaye: 24 Ocak
Söz: 21 Ocak
Çarpışma: 24 Ocak
Erkenci Kuş: 26 Ocak
Muhteşem İkili: 24 Ocak
Arka Sokaklar: 25 Ocak
Kızım: 25 Ocak
Dizilerin ocak ayı başında yayınına üç hafta ara verilmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Yasak Elma, Çukur, Gülperi, Avlu, Sen Anlat Karadeniz, Kadın, Bizim Hikaye, Söz, Çarpışma, Erkenci Kuş, Arka Sokaklar ve Kızım dizilerinin yeni bölümü ne zaman? İşte dizilerin yayın tarihleri...
Özel kanalların yeni yılla birlikte reklam anlaşmalarını yenilemeleri nedeniyle yerli diziler, ocak ayı başında yayına üç hafta ara verdi.