Dizilerin ocak ayı başında yayınına üç hafta ara verilmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Yasak Elma, Çukur, Gülperi, Avlu, Sen Anlat Karadeniz, Kadın, Bizim Hikaye, Söz, Çarpışma, Erkenci Kuş, Arka Sokaklar ve Kızım dizilerinin yeni bölümü ne zaman? İşte dizilerin yayın tarihleri...