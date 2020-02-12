DNA testi bekleniyor! Esra Erol'da bugün 12 Şubat Çarşamba canlı özet... Esra Erol'da neler oluyor?

Esra Erol'da bugün; 4 aydır hiç haber alınamayan 19 yaşındaki İlkay bulundu. İlk olarak annesi ile görüşmek istemeyen İlkay daha sonra halası ve annesi ile stüdyodan ayrıldı.

Durdu, canlı yayına gelip Abdulkadir ve kayınvalidesi ile yüzleşti. 6 senedir hiç görüşmeyen evli çift, Durdu'nun Abdulkadir'den sakladığı çocuğun kim olduğu öğrenilmeye çalışılıyor. Durdu, çocuğun eski sevgilisi Seyfi'den olduğunu söylerken, mantık hatası olarak görülen bu tahmin DNA testi yapılmasını gerekli kıldı. Abdulkadir, çocuğun kendisinden olduğuna çok emin. Telefonla yayına bağlanan Seyfi Zebil, o dönemlerde Durdu ile görüşmediğini iddia etti.

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ESRA EROL'DA BUGÜN NELER OLUYOR?

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