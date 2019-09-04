Doğan Holding'ten son dakika açıklaması
Doğan Grubu'nun yazılı veya görsel medyaya tekrar yatırım yapmak gibi bir planının kesinlikle bulunmadığı bildirildi. Yapılan açıklamada, Doğan Grubu'nun yurt içinde faaliyet gösteren bazı medya varlıklarını satın almak suretiyle tekrar medya sektörüne döneceği yönünde iddiaların yer aldığı ve bu iddiaların asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmadığı ifade edildi
MEDYA 04.09.2019, 16:51 04.09.2019, 17:03
Doğan Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) haber ve iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Holding açıklamasında şunlar denildi:
"Bazı sosyal medya sitelerinde, Doğan Grubu'nun yurt içinde faaliyet gösteren bazı medya varlıklarını satın almak suretiyle tekrar medya sektörüne döneceği yönünde söylentiler yer aldığı öğrenilmiştir.
Sözkonusu söylentiler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Doğan Grubu'nun yazılı veya görsel medyaya tekrar yatırım yapmak gibi bir planı kesinlikle bulunmamaktadır."
ulusal.com.tr
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