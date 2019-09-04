Doğan Holding'ten son dakika açıklaması

Doğan Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) haber ve iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Holding açıklamasında şunlar denildi:

"Bazı sosyal medya sitelerinde, Doğan Grubu'nun yurt içinde faaliyet gösteren bazı medya varlıklarını satın almak suretiyle tekrar medya sektörüne döneceği yönünde söylentiler yer aldığı öğrenilmiştir.

Sözkonusu söylentiler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Doğan Grubu'nun yazılı veya görsel medyaya tekrar yatırım yapmak gibi bir planı kesinlikle bulunmamaktadır."

ulusal.com.tr