Doğukan Manço ölümden döndü! Ünlü sanatçı apar topar hastaneye gitti

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Rahatsızlanan ve apar topar hastaneye koşan ünlü sanatçı son anda ölümden döndü! Konuyla ilgili Doğukan Manço'dan açıklama ve hastaneden fotoğraflı paylaşım da geldi. İşte ayrıntılar...

DOĞUKAN MANÇO HASTANELİK OLDU!

Barış Manço'nun oğlu ünlü sanatçı Doğukan Manço, müzik piyasasında yaptığı işler ve katıldığı televizyon programlarıyla tanınmış ve geniş bir hayran kitlesi yaratmıştı. Hayranları tarafından oldukça sevilen ve sürekli takip edilen Doğukan Manço'nun adı yaşadığı rahatsızlıkla yeniden gündem oldu. Sosyal medyada da yakından takip edilen Doğukan Manço'dan sevenlerini oldukça üzen bir haber geldi.

Ünlü isim katıldığı bir düğünde yediği yemekten dolayı rahatsızlık gerirdi. Yaşadığı rahatsızlığı kısa sürede fark eden ve hemen hastaneye koşan Doğukan Manço, doktorların müdahalesiyle son anda hayata tutundu ve adeta ölümden döndü!

DOĞUKAN MANÇO'YA NE OLDU?

Doğukan Manço'nun yaşadığı rahatsızlık kısa süre içerisinde sosyal medya ve internette gündem oldu. Durumu merak eden kullanıcılar Doğukan Manço'nun sağlık durumu nasıl? ve Doğukan Manço'ya ne oldu? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.

Doğukan Manço, katıldığı bir düğünde gelen yemek sebebiyle rahatsızlandı. Patlıcan alerjisi olan ünlü isim, yaşadığı rahatsızlık üzerine hastanede tedavi oldu. Manço, düğünde yaşadığı o anları ve sağlık durumuna ilişkin son bilgileri Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Doğukan Manço, şu ifadeleri kullandı: