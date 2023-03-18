Dokuz Oğuz 6. bölüm fragmanı

DOKUZ OĞUZ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Oğuz Timi, Türkmen köyüne çok kalabalık bir grupla saldıran teröristlerle zorlu bir mücadeleye girişir. Ancak sınırlı olan mühimmatlarının daha da azalması işleri zora sokar. Oğuz Timi’yle hiçbir şekilde iletişim kuramayan Tomris Albay ise karargâha gelen kaynağı belirsiz bir ihbarı dikkate alır ve zaman kaybetmeden timiyle hemen yola çıkar. Ama yolda beklenmedik bir engelle karşılaşan Tomris Albay zor bir seçim yapmak zorundadır ve köyde ateş çemberinin içinde kalan Oğuz Timi için zaman tükenmiştir.