Dönence 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun başrollerini üstlendiği Dönence dizisinin heyecan dolu 6. bölüm fragmanı sonunda seyircilerle buluştu. Kanal D'nin sevilen dizisi Dönence'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı, diziseverlerle buluştu.

DÖNENCE DİZİSİNİN HEYECAN DOLU 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! GECE VE ÖZGÜR ARASINDAKİ GERİLİM TIRMANIYOR

Gülce ve Rüzgar'ın tehlikeli anları izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Cem, herkes için birer video kaydı alır. Cem hazırladığı videoları tek tek paketler ve isimlendirir. Özgür'den Gülce'ye, Gece'den Verda'ya kadar Cem herkese veda ettiği bir video klip hazırlar. Peki Cem'in vedası Gülce, Gece ve Verda'da nasıl bir iz bırakacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Gece ve Özgür arasındaki gerilimin yanı sıra, dizinin merakla beklenen anlarından biri de Gülce ve Rüzgar'ın denizde yaşadığı tehlikeli anlar. Gülce'nin denize düşmesiyle başlayan olaylar, Rüzgar'ın onun peşinden atlamasıyla daha da karmaşık bir hal alıyor. Bu durum, Gece ve Özgür'ün yollarını tekrar kesiştiriyor.

Dizinin bu son bölümünde ayrıca Gece'nin, Miro'ya duygularını itiraf ettiği bir sahne de dikkat çekiyor. Gece, Özgür'e olan duygularını Miro'ya açıklıyor, bu da beklenmedik şekillerde olayların gelişmesine neden oluyor.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dönence dizisinin 6. bölümü, 15 Ağustos Salı günü saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Seyirciler, Gece ve Özgür'ün yaşadığı bu karmaşık ilişkinin ve karakterlerin gelişen hikayelerinin yeni bölümde neler sunacağını heyecanla bekliyor.

DÖNENCE 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman siz değerli okurlarımıza ileteceğiz. Takipte kalın!