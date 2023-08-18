Dönence 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cem ölecek mi? Son bölümde neler oldu?

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun başrollerini üstlendiği Dönence dizisinin heyecan dolu 7. bölüm fragmanı sonunda seyircilerle buluştu. Kanal D'nin sevilen dizisi Dönence'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı, diziseverlerle buluştu.

CEM ÖLECEK Mİ?

Gülce, Cem'in yaşadığı sağlık problemlerini anlayınca babasının ölüp ölmeyeceğini sorgulamaya başlar. Cem ameliyata alınır. Öte yandan Özgür'ün bildiği ve içinde saklı kalması gereken sırlar onu zorlamaya başlar. Miro ise tutuklanır. Miro'nun tutuklanmasıyla Gece şok olur. Rüzgar ile Gülce ise kayıplara karışır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Birçok kez karşı karşıya gelen Özgür ve Miro arasındaki gerilim her geçen gün daha da çok artarken ikili, vicdanlarıyla yüzleşip gerçekleri itiraf etme noktasına gelirler; Özgür kaçakçı damgası yemekten son anda kurtulurken yaptığının büyük bir hata olduğunu anlayıp Gece’yle ilişkilerine zarar vermemek adına durumu ona itiraf eder. Cem, ameliyat masasında kalmaktan korkar ve ailesi için plan yapmaya başlar. Cem, ölmesi durumunda ailesinin maddi ve manevi zorluk çekmesini istemez. Bu yüzden her şeyi planlamak isteyen Cem, çocukları ve Verda için ayrı ayrı hesap açtırır.

Gece'nin Cem'e Özgür için iş bulmasını rica eder ve Harun'a olan borcunu söyler. Özgür Gece'nin babasına bunları anlattığını öğrenince Gece'ye öfkelenir. Gece, neler olduğunu anlamaz ta ki Özgür'ün evine gidene kadar. Cem, ameliyata girmeden önce ailesine kayıt bırakır. Gece, Gülce ve Verda'ya hastalığından bahsetmeyen Cem, veda görüntülerini Özgür'e bırakmaya karar verir. Özgür, onlarca soru işaretiyle Cem'in verdiği kutuyu alır ve hiçbir şey yapamaz.

Cem'in verdiği kutuyu açmamak için direnen Özgür, merakına yenik düşer ve Cem'in başına kötü bir şey gelmesinden korkar. Özgür, açtığı kutuda veda videosunu izleyince Cem'in peşine düşer. Cem'in gittiği hastanede soluğu alan Özgür, Cem'i ameliyata girmeden yakalar ve ailesiyle vedalaşması için Cem'e yalvarır.

DÖNENCE 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman siz değerli takipçilerimize ileteceğiz. Takipte kalın!