Dumrul, Tatavlalı'ya teklifte bulunur... Ben Bu Cihana Sığmazam 35. bölüm izle

ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizilerden Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı günleri saat 20.00'de izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Diziyi takip edenler internette, "Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm full izle, fragmanı izle" şeklinde araştırmalara başladı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır.

Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır.

Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 35. BÖLÜM ÖZETİ

Cezayir ve Dumrul karşı karşıya kalır ve birbirlerine silahlarını doğrultur. Dumrul'un Cezayir'i vurmak için elinde fırsat olmasına rağmen Cezayir'i vurmaz. Cezayir, Dumrul'a kendisini neden vurmadığını sorunca aldığı cevap Cezayir'i daha çok öfkelendirir. Cezayir, Dumrul ve Tatavlalı'dan kurtulmak için plan yaparken Dumrul da Tatavlalı'ya teklifte bulunur.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 35. BÖLÜM