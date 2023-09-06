Dün akşam MasterCheff eleme adayları belli oldu! 5 Eylül Salı günü kim potaya gitti?
Kurulan Mavi ve Kırmızı takımlar ilk dokunulmazlık oyunlarını dün akşam oynadı. Şefler, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Cezayir mutfağını istedi. MasterCheff takım dokunulmazlığında Kırmızı Takım kazanırken, Mavi Takımda ise MasterCheff eleme adayları belli oldu. Peki eleme adayları kim oldu?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Haftanın birinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Cezayir mutfağından yemekler istedi. Menüde olan yemekler ise chorba beida ve kesra, tajine zitoune, rechta marga, mesfouf, hasanpaşa köfte, mkhabez ve makroudh oldu.
Şeflerin bu turda verdikleri süre sonrası yarışmacılar en iyi yemekleri yapmak için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesi ile dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyununa gitti.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi Takım ikinci etapta, bireysel dokunulmazlık için tekrardan yarıştırlar. Bu etapta şefler yarışmacılardan kapari ve kapari çiçeği ile yaratıcı tabaklar istedi.
Verilen süre içinde, bireysel dokunulmazlıkta en iyi tabağı yapan isimler; Esra, Suna, Barbaros ve Hasan oldu. Gecenin sonunda ise dokunulmazlığı Hasan kazandı.