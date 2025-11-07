Dün akşamın galibi belli oldu: 6 Kasım reyting sonuçları herkesi şaşırttı
6 Kasım 2025’in en çok izlenen programları belli oldu. Victoria Plzen-Fenerbahçe maçı, Güller ve Günahlar dizisi ile MasterChef arasındaki reyting mücadelesi büyük merak uyandırdı. İşte Total, AB ve ABC gruplarına göre günün en çok izlenen yapımları...
Televizyon ekranlarında dün akşam büyük bir rekabet yaşandı.
6 Kasım 2025 Perşembe günü yayınlanan Victoria Plzen-Fenerbahçe maçı, Güller ve Günahlar dizisi ve MasterChef Türkiye programı, reyting sıralamasında kıyasıya bir yarışa girdi.
Günün sonunda milyonlarca izleyici, “Reyting sonuçlarında kim birinci oldu?” sorusuna yanıt ararken, gözler her zamanki gibi Total, AB ve ABC1 reyting gruplarına çevrildi.
6 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
Televizyon dünyasında her hafta merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı.
İşte 6 Kasım 2025 reyting sonuçları:
