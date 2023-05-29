Dünya basını Erdoğan'ın zaferini böyle yazdı

Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dünya basınında geniş yer buldu.

Amerikan CNN International Televizyonu, Erdoğan’ın seçimleri kazanarak iktidarını üçüncü on yıla uzattığı yorumunu yaptı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan analizde, Batılı ülkelerin seçim süresince Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının sona ermesini umduğu belirtildi. “Batı, Erdoğan’ın zaferiyle korku ile umut arasında kaldı” denildi.

Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini ilan eden “oy ver” başlıklarıyla seçmeni yönlendirmeye çalışan Economist Dergisi de itiraf niteliğinde bir habere imza attı. Haberde, “Erdoğan'ın kaybedeceğine ilişkin söylentilerin fazlasıyla abartıldığı ortaya çıktı” ifadeleri kullanıldı.

Alman yayın kuruşu Deutsche Welle, seçim sonucunu “Türkiye seçimleri: Tarihi ikinci turdan sonra Erdoğan galip geldi” başlığıyla verdi. Erdoğan'ın Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri olduğu belirtildi. Alman ZDF kanalı da, '20 yıldır zirvede' yorumunu yaptı.

Erdoğan’ın seçimleri kazanması Fransız ve İtalyan basınlarında da büyük ilgi gördü. Fransız Liberation ve Le Monde gazeteleri, ne ekonomik krizin ne de depremlerin Erdoğan’ı kazanmaktan alıkoymadığı vurgusu yaptı.

Katar merkezli Al Jazeera'nın haberinde ise, "Sonuçlar 20 yıllık iktidarını beş yıl daha uzatan Erdoğan'ın tarihteki yerini mühürlüyor" ifadeleri kullanıldı.