Ego 3. bölüm fragmanı izle

EGO YENİ BÖLÜM KONUSU

Sibel’in teklifinin şokuyla alt üst olan Erhan için karar zamanıdır. Bir yanda bütün dünyası olan Elif… Diğer yanda düştüğü çukurdan çıkmasını sağlayacak olan Sibel’in teklifi… Erhan istemese de Sibel’in teklifini kabul etmek zorunda kalır.

Erhan ve Sibel Antalya’da yaşadıkları gizemli üç gün sonunda İstanbul’a dönerler. Sibel, namı değer ‘Buzlar Kraliçesi ‘ Antalya lansmanında büyük sükse yapmıştır ve bütün moda dünyası Sibel’in başarısını konuşmaktadır. Fakat Sibel’in mutluluğu uzun sürmez çünkü Antalya’da yaşadıklarını bilen biri daha vardır… Sibel hem kariyerini, hem de ailesinin güvenini; Erhan ise Elif’i sonsuza dek kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Bu sırada Tuncay da zorlu bir sınav vermektedir. Bir oğlu olduğunu ailesine nasıl açıklayacaktır? Öte yandan tüm yaşadıklarından Sibel’i sorumlu tutan Elif, ne olursa olsun Sibel’den intikam almaya kararlıdır.