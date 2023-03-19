Ego 6. bölüm fragmanı

EGO DİZİSİ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Erhan, üst üste aldığı darbelerin etkisiyle her şeyden ve herkesten kopma noktasına gelmiştir. Fakat Sibel’den kurtulmak o kadar kolay olmayacaktır. Sibel’in, Jazabel’i geri almak için yeni bir planı vardır. Bunun için Erhan’a ikinci bir teklif yapar. Elif’le arası iyice açılan Erhan, Sibel’in teklifini kabul eder. Diğer tarafta Elif, beklemediği bir sürprizle karşı karşıyadır. Hayatı iyice karmakarışık olan Elif’e yardım eli uzatan kişi Tuncay olacaktır.