Ekol TV yayın hayatına veda ediyor

Yaklaşık iki yıldır yayın hayatını sürdüren Ekol TV Haber Kanalı, faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Kanal yönetimi, kamuoyuna ve çalışanlarına yönelik yayımladığı duyuru ile ekran macerasının sona erdiğini resmen açıkladı.

Kanalın kapanma gerekçesi olarak ekonomik nedenler gösterildi. Yapılan açıklamada, son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimlerin, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Bu gelişmeler üzerine durumu değerlendiren yönetim kurulu, kanalın faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Kanaldan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız.

Ekol TV Yönetimi''