Ekran kararmasın, yol aydınlansın: Ulusal Kanal için seferberlik

Türkiye’nin bağımsız yayın organlarından biri olan Ulusal Kanal, Türksat’tan gelen ihtarnameyle karşı karşıya. Kanal, belirtilen tarihe kadar ödeme yapamazsa yayın hakkını kaybedecek.

Kampanyaya ilk desteklerden biri Ekonomist Nazlı Sarp’tan geldi. Sarp, Ulusal Kanal’ın halktan ve üretimden yana yayın anlayışıyla diğer kanallardan ayrıldığını vurgulayarak şu çağrıyı yaptı:

"Bir ekonomist olarak söyleyebilirim ki Ulusal Kanal, milli üretimden ve halktan yana bir yayın çizgisine sahiptir. Emekçiyi, emekliyi ve üreticiyi savunur. Bu yüzden herkesi Ulusal Kanal’a destek vermeye davet ediyorum."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Aydın da özgür basının yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Aydın, bilinçli ve sorumlu yayıncılığın halk desteği olmadan sürdürülemeyeceğini belirterek:

"Bu destekler çok kıymetli. Sorumlu yayıncılık kolay değil. Televizyon kanallarının ayakta kalabilmesi için halkın ve destekçilerinin katkısı en önemli can damarıdır." dedi.

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Av. Nusret Senem ise hem partililere hem de gönüllülere seslendi:

"Ulusal Kanal’ın ekranı kararmayacak. 30 Haziran’a kalmadan bu kampanyayı başarıyla tamamlayacağız. 15 milyondan fazlasının toplanacağına inanıyorum."

Ulusal Kanal, yayın hayatına devam edebilmek için kamuoyunun desteğini bekliyor. Kampanya süreci 30 Haziran’da sona erecek.