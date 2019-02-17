Her akşam saat 20.00'de canlı olarak yayınlanan para ödüllü mobil bilgi yarışmasının bugünkü ipucu sorusu belirlendi. Soru Kırkpınar yağlı güreşlerinden geldi. İşte cevabı...

Yüzbinlerce vatandaş, para ödüllü canlı mobil bilgi yarışmalarına her geçen gün daha fazla ilgi gösteriyor.



Bu yarışmalardan biri olan Eleq, çok sayıda vatandaşın vazgeçilmezi olmuş durumda.



Her akşam 20.00'de canlı yayınlanan yarışmanın bugüne ait ipucu sorusu belirlendi. Bugünün ödülü 20 bin TL olacak. Yapılan açıklamada "Bu akşam büyük ödül 20 bin TL! Türkiye'nin canlı ve mobil bilgi yarışması her akşam saat 20.00'de... Kaçırmayın" denildi.



İpucu ise şöyle: "İyi pazarlar eleqseverler, bir genel kültür sorusuyla daha sizlerleyiz ve Trakya bölgesine gidiyoruz.Kırkpınar yağlı güreşlerinin davetiyesi nedir kim biliyor?"



İpucunun yanıtı kırmızı dipli mum olacak.



YARIŞMAYA NASIL KATILINIR



Yarışmalar mevcut dönemde sadece Uygulama üzerinden düzenlenmektedir.



Yarışmanın başlangıç anları ve canlı yayınlar Uygulama bildirimleri, sosyal medya hesapları veya İŞLETMECİ'nin uygun gördüğü başka bir yöntem aracılığı ile iletilecektir.



KULLANICILAR Yarışma'ya sadece canlı yayındayken katılabilir.



Aşağıdaki adımları takip ederek Yarışma katılımı sağlanabilir.



KULLANICI, Uygulama'yı, Apple App Store ve Google Play uygulama dükkânlarından akıllı telefonuna indirir.



İlk kez kullananlar cep telefonu numaraları ile Yarışma'ya kayıt olurlar ve kullanıcı hesaplarını yaratırlar.



Daha önce kullanmış olanlar mevcut kullanıcı hesapları ile uygulamaya giriş yaparlar.



Canlı yayın başladığı zaman, Uygulama içerisinde "katıl" tuşuna basılır.



KULLANICILAR'ın her bir soruya cevap vermek için maksimum 10 saniye zamanı olacaktır.



Soruya doğru cevap verenler bir sonraki soruya geçmeye hak kazanır.



Soruya yanlış cevap verenler elenir ve oyuna devam etme hakkını kaybeder.



Her bir yarışmada, o yarışmadaki soru sayısından bağımsız olarak, bütün sorulara doğru cevap veren KULLANICILAR kazanan KULLANICI olurlar.



İŞLETMECİ, kendi takdirine bağlı olarak, KULLANICI girdilerinin bir komut dosyası olduğunu veya otomatikleştirilmiş yazılımlar vasıtasıyla üretildiklerini tespit ettiği durumda diskalifiye etme hakkını açıkca saklı tutar. Komut dosyası, script, macro vs. gibi otomatikleştirilmiş yazılımlarla açılan yarışma hesapları geçersizdir.





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