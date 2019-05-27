Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), Ulusal Kanal'a teşekkür etti.
Açıklama, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) sosyal medya hesabından yapıldı.
Binlerce kişinin katılımıyla 26 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı'da büyük bir miting gerçekleştiren EYT SYDD, Ulusal Kanal'a teşekkür etti.
Yapılan açıklamada, "Sesimiz olduğunuz için teşekkürler" denildi.
İşte EYT-SYDD'nin açıklaması:
"26 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da olacağız dedik,
Varız, biriz, birlikteyiz dedik.
Sesimiz olduğunuz için teşekkürler.
@ulusalkanal
@EytSydDernegi "
ulusal.com.tr
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) tarafından, "26 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da olacağız dedik, varız, biriz, birlikteyiz dedik. Sesimiz olduğunuz için teşekkürler." açıklaması yapıldı
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), Ulusal Kanal'a teşekkür etti.