Canlı yayında emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunları ve taleplerine değinen Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, "Benim açıkçası böyle bir değerlendirme yaparken kullanacağım iki kaynak var. Biri, 8 Nisan 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı yeni ekonomi program analizi. Bir de onun öncesinde 20 Eylül 2018'de sunduğu program. Onun ötesinde de Cumhurbaşkanlığı 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'nin sayısında bir Cumhurbaşkanlığı 2019 yılı programı yayınladı. Bu üç belgeye baktığımda, emeklilikte yaşa takılanların bu sorunun bu haklı davasının kazanılacağı yolunda bir ışık görmüyorum" dedi