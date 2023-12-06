Emin Çölaşan Tazminata Mâhkum Edildi! Ulusal Kanal'a Örtülü Ödenekten Para Aldığı İftirasını Atmıştı

Sözcü Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan, Görev Vakfı’nın Ulusal Kanal’ı Digitürk ve Tivibu’ya sokabilmek için örtülü ödenekten para aldığını ileri sürmüş, Ulusal Kanal iftirayı yargıya taşımıştı.

İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davada Çölaşan, tazminat ödemeye mahkûm edildi. Sözcü Yazarı, kararara itiraz etti, ancak istinaf mahkemesi, Çölaşan’ın başvurusunu reddetti.

Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan, Emin Çölaşan'ın, Türkiye’nin milli devrimci televizyonu Ulusal Kanal’a karşı alenen yalan söyleyerek psikolojik savaş yürüttüğünü söyledi; "İftira attığı mahkemece de kanıtlandı." İfadelerini kullandı.

“Ulusal Kanal hesapsız bir vatan göreviyle milli medya bayrağını taşımaktadır.“ diyen Türkkan, tüm yurtseverleri Görev Vakfı’nın Ulusal Kanal’ın altyapısını güçlendirmek için başlattığı kampanyaya destek olmaya çağırdı.