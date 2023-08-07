Erkin Koray hastaneye kaldırıldı! Erkin Koray öldü mü?

Türk Rock yıldızının efsanesi Erkin Koray'ın hastaneye kaldırıldığı iddiası sosyal medyayı salladı. Erkin Koray'ın, öldüğüne dair bilgiler ise en çok konuşulanlar arasında yer aldı. 82 yaşındaki Erkin Koray, akciğer rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi altındaydı. Ancak nükseden hastalık usta şarkıcıyı daha kötü yaptı. Kızı Damla, ünlü sanatçının ağırlaştığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

ERKİN KORAY ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada Erkin Koray'ın öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı. Ancak ailesi şuan hastanede tedavi gördüğüne dair açıklama yaptı.

ERKİN KORAY KİMDİR?

Gerçek adı Mustafa Erkin Koray olan sanatçı 24 Haziran 1941 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Rock esintilerinin öncüsü olan Erkin Koray, yaptığı müzikle uluslararası tanında. Oldukça özgün bir sesi olduğundan kısa sürede popüler hale geldi.

Batı ve Doğu harmanı yapan Erkin Koray, özellikle Türküleri Rock tarzı söyledi. Bu da büyük patlamasına neden oldu. Hafızalar Hamam Sınıfı'na da damga vuran Fesuphanallah şarkısıyla kazındı. Metal müzikle şarkıları cover yapan Erkin Koray 80'li ve 90'lı yıllarda en çok dinlenilen sanatçıydı.

Türkiye'de ilk elektronik bağlama çalan insan olabilir. Altın Kelebek ve Kral Tv Ödül törenlerinde ONUR ödülüne layık görüldü.