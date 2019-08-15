Gazeteci Ersoy Dede, 24 TV ile yollarının ayrıldığını duyurdu

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, haber kanalı 24 TV ile yollarının ayrıldığını duyurdu.



Dede sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "24 Tv ile yollarımızı ayırdık.. Yarın sabah son kez karşınızda olacağım" dedi.



Dede, Star gazetesindeki yazılarına devam edeceğini açıkladı.



Ersoy Dede'nin açıklaması şöyle;

"24 Tv ile yollarımızı ayırdık.. Yarın sabah son kez karşınızda olacağım. Vedalaşmak için ekran başına beklerim.. Nasipse Star Gazetesi’nde yazılarımız devam edecek.. Rabbim neylerse güzel eyler..."





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