Ertan Firuze'ye aşık oluyor... Zemheri 4. bölümde neler yaşandı? Zemheri yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Zemheri'nin dün yayınlanan 4. bölümde; annesinin özgürlüğüyle sınanan Ayaz bir kez daha Ertan’a hayır diyemez. Safiye’nin özgürlüğü, Yaşar’ın tutsaklığı devam edecektir. Ayaz annesini kurtarmış olsa da masum bir insanın hapiste kalmasına engel olmadığı ve Firuze’ye verdiği sözü tutamadığı için büyük bir vicdan azabı ve öfke içindedir. Ertan’la büyük bir hesaplaşma yaşar.

Firuze’nin Ayaz’a olan öfkesi bin kat artmıştır. Babasını kurtarmak için kendinden başka güvenecek kimsesi kalmamıştır. İşini geri alabilmek için Ertan’ın verdiği süre dolmak üzeredir. Ayaz ise Firuze’nin babasını kurtarmak amacıyla orda olduğunu anlamıştır. Bu yolda tek umudu da holdingde kalmaktır. Ayaz Firuze’nin bu umudunu da elinden almak istemez ve ona yardım etmeye karar verir. Firuze Ayaz’ın uzattığı yardım elini tutacak mıdır?

Ayaz’la bağlarını güçlendirmek için annesine yakın olması gerektiğine karar veren Berrak’ın hedefinde Safiye vardır. İlişkilerini ilerletmek için Safiye’ye evlendikten sonra oturmak istedikleri evlerini göstermek ister. Safiye’nin katıldığı bu ev gezisine Firuze de gitmek zorunda kalır. Hep bir yuva hayali kurduğu Ayaz’ın başka bir kadınla kurduğu ve gerçekleştirmek üzere olduğu düşlere yüreği yanarak şahitlik eder. Bütün bunlar olurken Safiye, Ayaz ve Firuze’den şüphelenir. Safiye asistan Firuze’nin oğlunun tek aşkı Firuze olduğunu öğrenecek midir?

Firuze, Ayaz’ın neden sözünü tutmadığını deliler gibi merak etmektedir. Ayaz’ın konuşması ve alacağı cevaplar Ertan’la gideceği yemek konusunda son kararı vermesine yardımcı olacaktır. Firuze Ayaz’ın karşısına çıkar ve hesap sorar. Bu sırada Ertan’ın babasının karşısında oturduğundan habersizdir. Bir an önce her şeyi bitirmek isteyen Ertan, Yaşar Pınar’a büyük bir teklifle gitmiştir. Yaşar, Ertan’ın teklifini kabul edecek midir?

ZEMHERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI



ulusal.com.tr