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Ertem Şener'in paylaşımı tepki çekti! Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol’a geri mi dönüyor?

Boşnaklar hakkında söylediği sözler nedeniyle Beyaz TV'den kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'nin tekrar ekrana döneceği iddiası tepki çekti. Ertem Şener'in paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Ertem Şener'in paylaşımı tepki çekti! Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol’a geri mi dönüyor?

Beyaz TV'de yayınlanan programda Boşnaklar hakkında söylediği sözler nedeniyle yolların ayrıldığı Rasim Ozan Kütahyalı'nin programa tekrar katılacağı iddia edildi.

Beyaz TV’deki Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarının yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Boşnakları rencide eden sözleri nedeniyle kanaldan gönderilmişti. Boşnak derneklerinin ve Boşnak asıllı vatandaşların tepkisini çekmeye devam eden ve sözleri nedeniyle 1 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak olan Kütahyalı konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kütahyalı’nın programa geri dönmesini istediğini her fırsatta dile getiren ancak yönetimi ikna edemeyen Ertem Şener, eski yorumcusu ile olan görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Bu paylaşım “Kütahyalı programa geri mi dönüyor?” sorusunu akıllara getirdi.

Tepkiler sonrası açıklama yapan Ertem Şener, "Bu arada arkadaşlar Rasim Ozan’ın programa döneceği yönünde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim tarafımızdan böyle bir açıklama yapılmamıştır." dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklar ile ilgili tepki çeken sözlerinin ardından Sabah Gazetesi'ndeki yazılarına da son verilmişti.

Bu arada bosnaklar1.com sitesi Ertem Şener’in Kütahyalı’ya destek mesajına tepki gösterdi. Site, olayın takipçisi olacağını duyurdu.

Etiketler; #rasim ozan kütahyalı
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