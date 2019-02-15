"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"daki ödeme krizi nedeniyle atv'nin 124. bölümden itibaren diziyi İç Yapımlar'a devretmesinin yankıları sürüyor. Gözler Oktay Kaynarca'ya çevrildi

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"daki ödeme krizi nedeniyle atv'nin 124. bölümden itibaren diziyi İç Yapımlar'a devretmesinin yankıları sürüyor.



Medyatava'da Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün ekrana gelen bölümde yapımcı ve senarist Raci Şaşmaz'ın isminin jenerikte olmaması dikkat çekmişti. atv'nin her hafta düzenli ödeme yapılabilmesi için yapımcıyla aldığı bu karar sonrası gözler dizinin Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'ya çevrildi.



Kaynarca 5 gün önce sosyal medya sayfasından düşünceli bir pozunu paylaşıp altına "Zor yola kolay insanlarla çıkarsan yolu da satarlar, yolcuyu da... Yolumuz açık olsun" yazmıştı.



Ünlü aktörün yaşanan bu son gelişme nedeniyle o göndermeyi yaptığı öne sürüldü.





Ne olmuştu?

İnşaat yatırımları nedeniyle büyük bir mali kriz yaşayan Raci Şaşmaz'ın uzun süredir ekibe ödeme yapamadığı, 20 bölüm alacağı kalan dizi çalışanları olduğu biliniyordu. atv yönetiminin ise 124. bölümden itibaren her hafta düzenli ödeme alınabilmesi ve finansal sorunların çözüme kavuşabilmesi için projeyi İç Yapımlar'ın bünyesine aldığı öğrenildi. Artık diziyle ilgili faturalar Turkuvaz Medya'ya kesilecek.

Yönetim Kurulu'ndan istifa etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yapımcılığını ve senaristliğini bırakan Raci Şaşmaz, ayrıca hafta başı Denge Yatırım Holding'teki görevlerinden de ayrıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, Denge Yatırım Holding'in 11 Şubat'ta gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, holdingin yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüten Tayyar Raci Şaşmaz'ın istifasının kabul edilmesine karar verildi.