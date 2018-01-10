ATV'de ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 87. bölümünde, Hızır ve Meryem, çocuklarıyla görüşme yaptıkları sırada, Ömer'in yanına gelen biri 'Hakkı abinin selamı var' diyerek camekanın arkasında olan Ömer'i telefonun kablosu ile boğmaya çalıştı. Ömer kendisine saldıran adamı alt etmeyi başardı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar! Cezaevinde yaşanan o anları izle

ATV'de ekrana gelen ve başrolünü Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 9 Ocak Salı akşamı ekrana gelen 87. bölümünde, Hızır'ın oğlu Ömer cezaevinde büyük tehlike atlattı.



Geçirdiği kaza sonrası işlediği cinayeti itiraf eden ve sonra cezaevine giren Ömer'i, babasının düşmanları saldırdı.



Hızır Çakırbeyli'nin cezaevinde olan oğlu Ömer'i anne ve babasının gözleri önünde boğarak öldürmeye çalıştı.



Son bölümde cezaevinde şunlar yaşandı:



İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır. Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.



İşte cezaevinde yaşanan o anlar







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