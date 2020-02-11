Esra Erol'da bugün 10 Şubat Pazartesi izle... Esra Erol'da neler oluyor?

Karı-koca bugün Esra Erol'da karşı karşıya geldi. Kocasının kendisini aldattığı iddiasıyla Esra Erol'a katılan Kevser bugün eşi Orhan ile yüz yüze geldi.

Karısının aldatma iddialarını reddeden Orhan, karısını da suçladı. Kevser'de, "İhaneti öğrendiğimde Orhan'ı dövdüm" açıklamasında bulundu. Orhan ile birlikte olan Fatma Sinem adlı kişi, Kevser'e ihanet görüntülerini göndermişti.

Canlı yayına telefon ile bağlanan Fatma Sinem, Kevser'i uyarmak için aradığını söyledi.

ESRA EROL'DA 10 ŞUBAT PAZARTESİ



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