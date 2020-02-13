Esra Erol'da bugün 13 Şubat Perşembe neler oluyor? Esra Erol'da canlı özet

Esra Erol'da bugün; Kaşif Görgülü, 2 milyon liralık arsalarını eşi Hatice Görgülü'nün üzerine yaptırdığını o zamandan sonra ise eşinin 4 çocuğunu da alarak Mehmet Adıgüzel'e kaçtığını iddia ederek Esra Erol'da programına katıldı.

Hatice bugün canlı yayına katılarak iddialara yanıt verdi. Hatice, Mehmet Adıgüzel ile ilişki yaşadığını yalanlayarak, evlendiği günden beri eziyet gördüğünü iddia ederek yeni evli olduğu zaman bahsedilen arsanın kendisine kocasının ailesi tarafından satıldığını söyledi.

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ESRA EROL'DA BUGÜN NELER OLUYOR?