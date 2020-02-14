Esra Erol'da bugün 14 Şubat Cuma neler oluyor? Esra Erol'da canlı özet

Esra Erol'da bugün; Esra Erol'a başvuran Hakkı Önder, 2 çocuğunun annesi Necla Önder'in Yunus Avcı ile kaçtığını iddia etti.Görücü usulü ile evlenen çift 8 yıldır birlikteydi. Uzun süredir eşinin onu sevmediğini söylediğini ve evliliğini kurtarmak için çabaladığını anlattı. Necla, 1 Şubat'ta evden kaçtı. Yunus Avcı, dün Hakkı Önder'i arayarak tehdit etti. Karını boşa ve çocuğu da elinden alacağını söyledi. Hakkı, aynı telefon konuşmasında Avcı'nın, karını boşa sana para göndereyim de dediğini iddia etti. Karısının, kaçtığını kayınpederinden öğrendiğini söyleyen Hakkı'nın kayınpederi yayına katıldı. Ve kızının kaçtığını da Hakkı'dan öğrendiğini söyledi.Canlı yayına telefonla katılan Necla, kocasının kendisine para vermediğini ve evden çek git dediğini söyledi. Bunun üzerine çocuklarını komşuya bırakıp kaçtığını anlattı.Necla Önder, 2 çocuğunu komşularına bırakıp kaçtı ve hasta olduğunu iddia ettiği süreçte sevgilisi ile romantik videolar çekilip paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.Necla Önder, boşanma sürecinin hızlandırılmasını istediğini söyledi fakat evrakları imzalamak için gelmekten kaçındı.

Yüzde 50 zihinsel engelli Esna Özaslan'ın 9 Şubat'ta iki çocuğunu da bırakıp evden kaçtı. Anne Fatma ile baba Mehmet yayına katılıp kızlarının kızlarını aramaya başladı. Kızlarının, Muhammet Ali Altunbay ile kaçtığını iddia eden aile, Esma'nın kocasının da Esma gibi saf olduğu ve sorgulama yetisinin olmadığını iddia etti.

Boşanmak için adliye koridorlarında karşı karşıya gelen Kevser ve Orhan olayında çift anlaşmalı olarak boşandı. Kevser bu durum sonucunda artık gülümsemeye başladı. Orhan, Kevser'i yıllardır aldatmış ve küçük çocuğuna bile sevgilisini tanıtıp cici anne olarak tanıştırmıştı. Baba her ay 350 lira iştirak nafakası ödeyecek, çocuk ise Kevser'e verildi.

ESRA EROL'DA 14 ŞUBAT'TA NELER OLDU?

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