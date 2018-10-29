TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında yorumculuk yapan Esra Eron, isim vermeden beraber program yaptığı Hakan Ural'ı hedef alarak programdan ayrıldığını açıkladı

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli programda bir ayrılık yaşandı. Esra Eron, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, programa veda etti. Esra Eron, isim vermeden Hakan Ural'ı hedef aldı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Esra Eron, "3 ay önce katıldığım Gel Konuşalım programında yayın sırasında kendi fikrimi beyan etme, hür düşüncemi söyleme ve farklı görüşte olduğum konularda partnerimden aldığım saygı sınırları dışında hiçbir yayıncılık etiğine sığmayan yüksek egolu davranışların bana daha fazla zarar vermemesi açısından programdan ayrılma kararı aldım. Kadınların ezilmediği, kadına psikolojik şiddetin olmadığı, kadına daha fazla nezaketin olduğu ve bu alt yapı ile yetişmiş bireylerin çoğaldığı bir Türkiye diliyorum. " dedi.



