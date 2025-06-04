Eşref Rüya 11.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle

Aklınca Eşref'e tuzak kuran Kadir, ava giderken avlanır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eşref Rüya 11.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle
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Nisan, Eşref'e her şeyi anlatmadan önce Çiğdem, gerçeği değiştirerek Nisan'ın Serdar Amir'in muhbiri olduğunu Eşref'e anlatır. Bunun üzerine gözü dönen Eşref, kendini Nisan'ın kapısında bulur...

Nisan, Eşref'e olan ilgisini itiraf ederken Eşref ise Nisan'a istediği gibi yaklaşamaz.

Nusret Ağa'nın intikamını almak isteyen aşiret, hız kesmeden çatışmaya devam eder. Diğer yandan Kadir'in tespihi üzerinden yaptığı tüm konuşmalarını dinleyen Eşref, Müslüm ve Faruk; Kadir'den beklemedikleri bir pişmanlık itirafı duyar.

Nisan, Serdar Amir'e her şeyi anlattığını Çiğdem'e söyler. Bunun üzerine Çiğdem, belinden silahını çıkartıp önce Nisan'a sonra Afra'ya doğrultur... 

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