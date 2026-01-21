Eşref Rüya 29. bölüm izle Eşref Rüya son bölüm kesintisiz izle

Eşref Rüya’nın son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merak edilirken, dizinin 29. bölümünü tek parça ve full olarak izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Eşref Rüya 29. bölüm izle Eşref Rüya son bölüm kesintisiz izle
Yayınlanma:

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle dikkat çeken Eşref Rüya dizisinin 29. bölümü izleyiciyle buluştu. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizinin yeni bölümü, yayınlanmasının ardından dijital platformlara da yüklendi.

Eşref Rüya’nın son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merak edilirken, dizinin 29. bölümünü tek parça ve full olarak izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi.

EŞREF RÜYA 29. BÖLÜM KONUSU

Yeni bölümde Eşref, Nisan’ı içinde bulunduğu ölümcül tuzaktan kurtarabilmek için tüm gücüyle mücadele eder. Nisan ise hem kendisini kaçıran kişinin kimliğini öğrenmeye çalışır hem de geçmişindeki karanlık boşluğun izini sürer.

Yeraltı dünyasında dengeleri değiştiren gelişmeler yaşanırken, Eşref’in tahta geçme töreni büyük yankı uyandırır. Gücünü kaybeden Kadir, yeniden söz sahibi olabilmek için harekete geçer. Hıdır’ın babası olduğunu öğrenmesi ise Kadir için işleri daha da karmaşık hale getirir.

Eşref, “Fırat Koral” isminin arkasındaki gizemi çözmeye çalışırken bu süreçte İhtiyar’la karşı karşıya gelir. Ekip için zorlu bir mücadele başlar.

EŞREF RÜYA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Eşref Rüya, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Çağatay Ulusoy – Eşref Tek
Demet Özdemir – Nisan Akyol
Büşra Develi – Çiğdem Serim
Necip Memili – Gürdal Bozok
Tolga Tekin – Müslüm Çermik
Ahmet Rifat Şungar – Faruk Sezeri
Görkem Sevindik – Kadir Yanık
Umut Karadağ – Serdar Günsur

EŞREF RÜYA 29. BÖLÜM İZLE

Eşref Rüya’nın 29. bölümü, Kanal D’nin resmi internet sitesi ve dijital yayın platformları üzerinden tek parça olarak izlenebiliyor. Yeni bölümü kaçıran izleyiciler, dizinin son bölümüne buradan ulaşabiliyor.

AFAD duyurdu: Balıkesir'de 2 dakika arayla deprem!AFAD duyurdu: Balıkesir'de 2 dakika arayla deprem!Gündem
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına sert uyarı: Tersine dönebilir!İslam Memiş’ten altın yatırımcısına sert uyarı: Tersine dönebilir!Ekonomi
Rus yüzücü Nikolay Svechnikova’nın akrabası: “DNA testi alındı, sonuç belli değil”Rus yüzücü Nikolay Svechnikova’nın akrabası: “DNA testi alındı, sonuç belli değil”Gündem
eşref rüya kanal d
Günün Manşetleri
Balıkesir'de 2 dakika arayla deprem!
Haldun Dormen hayatını kaybetti
DEAŞ soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı
Ankara-Trabzon arası 4,5 saate düşüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
9 ilde suç örgütlerine dev operasyon
İstanbul merkezli dev operasyon
Bayrampaşa Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu
YPG/SDG ile anlaşma sağlandı
Bayrak saldırısına ilişkin idari tahkikat başlatıldı
Çok Okunanlar
3 milyonun getirisi dudak uçuklattı! Hangi banka ne kadar veriyor? 3 milyonun getirisi dudak uçuklattı! Hangi banka ne kadar veriyor?
22 Ocak’ta lapa lapa kar yağacak 32 il belli oldu: İşte o kentler 22 Ocak’ta lapa lapa kar yağacak 32 il belli oldu: İşte o kentler
Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!