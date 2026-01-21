Eşref Rüya 29. bölüm izle Eşref Rüya son bölüm kesintisiz izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle dikkat çeken Eşref Rüya dizisinin 29. bölümü izleyiciyle buluştu. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizinin yeni bölümü, yayınlanmasının ardından dijital platformlara da yüklendi.

Eşref Rüya’nın son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merak edilirken, dizinin 29. bölümünü tek parça ve full olarak izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi.

EŞREF RÜYA 29. BÖLÜM KONUSU

Yeni bölümde Eşref, Nisan’ı içinde bulunduğu ölümcül tuzaktan kurtarabilmek için tüm gücüyle mücadele eder. Nisan ise hem kendisini kaçıran kişinin kimliğini öğrenmeye çalışır hem de geçmişindeki karanlık boşluğun izini sürer.

Yeraltı dünyasında dengeleri değiştiren gelişmeler yaşanırken, Eşref’in tahta geçme töreni büyük yankı uyandırır. Gücünü kaybeden Kadir, yeniden söz sahibi olabilmek için harekete geçer. Hıdır’ın babası olduğunu öğrenmesi ise Kadir için işleri daha da karmaşık hale getirir.

Eşref, “Fırat Koral” isminin arkasındaki gizemi çözmeye çalışırken bu süreçte İhtiyar’la karşı karşıya gelir. Ekip için zorlu bir mücadele başlar.

EŞREF RÜYA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Eşref Rüya, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Çağatay Ulusoy – Eşref Tek

Demet Özdemir – Nisan Akyol

Büşra Develi – Çiğdem Serim

Necip Memili – Gürdal Bozok

Tolga Tekin – Müslüm Çermik

Ahmet Rifat Şungar – Faruk Sezeri

Görkem Sevindik – Kadir Yanık

Umut Karadağ – Serdar Günsur

EŞREF RÜYA 29. BÖLÜM İZLE

Eşref Rüya’nın 29. bölümü, Kanal D’nin resmi internet sitesi ve dijital yayın platformları üzerinden tek parça olarak izlenebiliyor. Yeni bölümü kaçıran izleyiciler, dizinin son bölümüne buradan ulaşabiliyor.