Eşref Rüya 30.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Eşref Rüya son bölüm canlı izle

EŞREF RÜYA 30.BÖLÜM

Eşref’in hayatında “yuva” kavramı bambaşka bir anlam kazanıyor. Nisan, onun kalbine dokunmayı başarırken Eşref’i daha önce hiç cesaret edemediği hayallerin içine sürüklüyor. Ancak bu huzur uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

30. bölüm fragmanında tansiyon yükseliyor. Eşref, içlerindeki muhbiri bulduğunu açıklıyor. Otelde yaşanan kritik sahnede Irmak, Eşref’e şu sözlerle geliyor: “Muhbirin kim olduğunu buldum.”

Bu sözlerin ardından gözler Nisan’a çevriliyor.

Yayınlanan 3. fragmanda çatışma büyüyor. Eşref ve ekibi, ihtiyarın adamlarıyla karşı karşıya gelirken Kadir ve Dinçer koz olarak masaya sürülüyor. Takas masasında herkesin kaderini değiştirecek bir karar bekleniyor.

Nisan, Feridun Koral’ın öldüğü gün çiftlikte olduğunu hatırlıyor. Gerçeğin peşine düşen Nisan, Feridun Koral’ın eşini gizlice ziyaret ederek geçmişin kapılarını aralıyor.

Bölümün en çarpıcı anı ise Nisan’ın söylediği o söz oluyor:

“Ben Rüya’yım.”

