Eşref Rüya 30.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Eşref Rüya son bölüm canlı izle

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, 30. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Nisan’ın geçmişiyle yüzleştiği, Eşref’in ise ihaneti öğrendiği bölüm sonrası izleyiciler “Eşref Rüya 30. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?” sorusuna yanıt arıyor.

Eşref’in hayatında “yuva” kavramı bambaşka bir anlam kazanıyor. Nisan, onun kalbine dokunmayı başarırken Eşref’i daha önce hiç cesaret edemediği hayallerin içine sürüklüyor. Ancak bu huzur uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

30. bölüm fragmanında tansiyon yükseliyor. Eşref, içlerindeki muhbiri bulduğunu açıklıyor. Otelde yaşanan kritik sahnede Irmak, Eşref’e şu sözlerle geliyor: “Muhbirin kim olduğunu buldum.”
Bu sözlerin ardından gözler Nisan’a çevriliyor.

Yayınlanan 3. fragmanda çatışma büyüyor. Eşref ve ekibi, ihtiyarın adamlarıyla karşı karşıya gelirken Kadir ve Dinçer koz olarak masaya sürülüyor. Takas masasında herkesin kaderini değiştirecek bir karar bekleniyor.

Nisan, Feridun Koral’ın öldüğü gün çiftlikte olduğunu hatırlıyor. Gerçeğin peşine düşen Nisan, Feridun Koral’ın eşini gizlice ziyaret ederek geçmişin kapılarını aralıyor.

Bölümün en çarpıcı anı ise Nisan’ın söylediği o söz oluyor:

“Ben Rüya’yım.”

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin 

eşref rüya dizi izle
