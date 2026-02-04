Eşref Rüya 31 bölüm tek parça full izle

Eşref Rüya’nın 31. bölümünde Nisan, Rüya olduğu gerçeğiyle yüzleşirken büyük bir çıkmaza sürükleniyor. Eşref ise İhtiyar’ın yönlendirmesiyle Rüya’nın izini sürerek yıllar sonra yeniden Burdur’a gidiyor.

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, 31. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Nisan, Rüya olduğu gerçeğiyle yüzleşmesinin ardından kendini büyük bir çıkmazın içinde buluyor.

Nisan, Eşref’le yüzleşmeden önce öğrendiklerinden emin olmak istiyor. Bu nedenle geçmişine dair izlerin peşine düşen Nisan, yaşananların arka planını netleştirmeye çalışıyor.

Diğer yandan Eşref, İhtiyar’ın yönlendirmesiyle Rüya’nın izini sürüyor. Bu arayış Eşref’i yıllar sonra yeniden Burdur’a götürüyor.

