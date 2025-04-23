Eşref Rüya 5.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle

Eşref'i yetimhanede gördüğünden beri onun hakkında fikirleri değişen Nisan, vakit geçirdikçe onunla daha yakın olmaya başlar.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Eşref Rüya 5.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle - Resim: 1

Fakat diğer yandan kaçmak isterken kardeşini de alıp otelden çıkış yapacakken Eşref bu kez kararı ona bırakır... 

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Eşref Rüya 5.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle - Resim: 2

Gürdal, Nisan'dan şüphelenerek araştırılmasını ister.

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Eşref Rüya 5.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle - Resim: 3

Kadir ise Eşref'in en sevdiklerini hedef göstermektedir. Namlunun ucunda Müslüm mü var?

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Eşref Rüya 5.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle - Resim: 4

Eşref, Nisan'a ciddi bir konu ile ilgili geliyor... Eşref, Nisan hakkındaki gerçeği öğrendi mi?

Eşref Rüya yeni bölümüyle çarşamba akşamı 20.00'da Kanal D'de!

CANLI İZLE:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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