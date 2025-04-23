Eşref Rüya 5.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle
Eşref'i yetimhanede gördüğünden beri onun hakkında fikirleri değişen Nisan, vakit geçirdikçe onunla daha yakın olmaya başlar.
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Fakat diğer yandan kaçmak isterken kardeşini de alıp otelden çıkış yapacakken Eşref bu kez kararı ona bırakır...
Gürdal, Nisan'dan şüphelenerek araştırılmasını ister.
Kadir ise Eşref'in en sevdiklerini hedef göstermektedir. Namlunun ucunda Müslüm mü var?
Eşref, Nisan'a ciddi bir konu ile ilgili geliyor... Eşref, Nisan hakkındaki gerçeği öğrendi mi?
Eşref Rüya yeni bölümüyle çarşamba akşamı 20.00'da Kanal D'de!
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