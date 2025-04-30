Eşref Rüya 6.bölüm canlı ve reklamsız izle: Eşref Rüya son bölüm izle
Nisan, Çiğdem'in Eşref'e olan takıntısından şüphelenmeye başlıyor. Ekip, Nisan'dan mı şüpheleniyor? Eşref'ten Nisan'a romantik cümle!
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Eşref, Nusret’le arasındaki husumeti bitirmek için ikna olduğu sırada sürpriz bir gelişmeyle tüm gemileri yakmaya karar verir. Eşref’in son hamlesi bu sefer yalnızca kendini değil, yakınlarını da ateşe atmasına sebep olacaktır
. Nisan ise sırlarının açığa çıkmasına engel olmak için Eşref’in kalbini sarsacak bir hamle yapacaktır.
Eşref Rüya yeni bölümleriyle çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D'de!
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