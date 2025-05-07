Eşref Rüya 7.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle

Nisan, Kadir'in adını kullanarak Eşref'i deli etmeye çalışır, Kadir'in planı Eşref'e, Nusret Ağa'nın elini öptürmektir! Oysaki Eşref onuru için yaşar!

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eşref Rüya 7.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle
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Nisan, Eşref’le arasındaki duygusal gerilim devam ederken kendi bildiği yoldan gitmekte kararlıdır. Kadir’in Nusret’le iş birliği devam ederken tesbihin Yakup Baba’nın eline geçmesi, Kadir için büyük bir tehdit oluşturur. Yetimler’e ihanetin sonuçlarını gayet iyi bilen Kadir, Eşref’i bitirmek uğruna ne kadar ileri gitmeyi göze alacak?

Nisan’la ilişkisinde kesin bir karar vermiş olan Eşref, Nisan’ın beklenmedik hamlesi karşısında duygularına hakim olmayı başarabilecek midir? Yetimler’in tehlikeye girdiği noktada Nusret Ağa’yla yüzleşmeyi kabul eden Eşref, yeraltı dünyasında yankı uyandıracak sürpriz bir hamleyle dengelerin yeniden değişmesine sebep olacak.

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https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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